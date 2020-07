Lenny Kravitz: cancellato il tour europeo 2020

L'entourage di Lenny Kravitz ha confermato la cancellazione del tour che avrebbe visto l'artista newyorchese protagonista sui palchi europei nel corso dell'estate 2020: tra le altre date previste in origine dal calendario del rock erano presenti anche tre appuntamenti con il pubblico italiano - fissati per i prossimi giorni a Perugia, Mantova e Torino - che purtroppo, come gli altri show previsti in tutto il Vecchio Continente - non verranno recuperati.

In una nota ufficiale l'artista ha spiegato:

"A tutti i miei amici in Europa: mi spiace comunicarvi che le date del mio 'Here To Love' tour al momento non saranno riprogrammate a causa dell’impatto del Covid19 in tutto il mondo. Non vedevo l’ora di venire a suonare e a celebrare la vita con voi ma al momento è importante assicurarsi che tutti voi - così come la mia band e il mio staff - rimaniate al sicuro e in salute. Spero di tornare presto da voi e di trovarvi al sicuro. Siamo tutti la stessa cosa. Stiamo insieme e Let Love Rule".

I biglietti - comunicano gli organizzatori degli eventi - verranno rimborsati secondo le normative vigenti.