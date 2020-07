System of a Down, John Dolmayan contro il movimento Black Lives Matter: è polemica

Sui propri canali social personali il batterista dei System of a Down John Dolmayan continua a segnalarsi per prese di posizione decisamente controcorrente: il motore ritmico della band di Serj Tankian nelle ultime ore è tornato a fare discutere fan e opinione pubblica per un post nel quale sostiene che il movimento Black Lives Matter sia solo uno "strumento di propaganda" che non ha mai avuto legittimità e che negli Stati Uniti non esista una forma sistemica di razzismo. Partendo da un fatto di cronaca - la morte di una bambina di otto anni di Atlanta nel corso di disordini che hanno portato alla distruzione di un fast food nella città della Georgia - Dolmayan ha spiegato:

"Il presunto movimento Black Lives Matter non ha mai avuto legittimità, e - secondo me - è sempre stato uno strumento di raccolta fondi e consenso del Partito Democratico. Insieme all'estrema sinistra [i democratici] si sono dimostrati nemici del popolo degli Stati Uniti e hanno adottato l'illegalità incoraggiata dai media sensazionalisti e dalle folli élite hollywoodiane che li assecondano in ogni occasione. Saranno consegnati alla giustizia, ma quando? Quanti altri innocenti dovranno morire prima che questa follia finisca?".

A un follower che gli consigliava più cautela nel minimizzare il razzismo diffuso presente negli USA Dolmayan ha risposto: "Non esiste razzismo sistemico negli Stati Uniti: fammene anche un solo esempio".

Non è la prima volta che il batterista si esprime in termini molto critici nei confronti dei movimenti per i diritti civili e degli oppositori del presidente in carica degli Stati Uniti Donald Trump: dopo aver definito l'ex tycoon prestato alla politica "il miglior amico delle minoranze", l'artista ha definito "la cosa più stupida" la proposta di togliere i finanziamenti alla polizia attaccando l'opinione pubblica liberale, definita "codarda".