Le brevi di oggi, 8 luglio: Jared Leto, Lil Nas X, Wolfgang Van Halen, Colapesce e Dimartino

Il frontman dei Thirty Seconds to Mars Jared Leto sarebbe in trattativa con la Disney per interpretare il ruolo del protagonista - un personaggio chiamato Ares - nel secondo sequel di "Tron", il popolare film di fantascienza originariamente uscito nel 1982 e seguito da "Tron: legacy" del 2010. Secondo le prima indiscrezioni di stampa trapelate, la produzione avrebbe intenzione di coinvolgere anche i Daft Punk, già autori della colonna sonora del primo sequel.

-

Lil Nas X, il rapper diventato fenomeno mondiale grazie alla hit "Old Town Road", ha fatto sapere di aver "quasi finito" il suo ultimo album di inediti per mezzo di un tweet lanciato dal suo account ufficiale:

ALBUM’S ALMOST FINISHED BUT WORKING ON A MIXTAPE TOO!



ALL PRODUCERS SEND BEATS TO IMBABYBEATS@GMAIL.COM ! pic.twitter.com/ClTpIEG8UU — nope (@LilNasX) July 7, 2020

Sempre nello stesso post il cantante ha fatto sapere di essere al lavoro anche su un nuovo mixtape. Di entrambe le pubblicazioni non sono stati forniti i dettagli.

-

Wolfgang Van Halen, figlio del virtuoso della chitarra Eddie Van Halen e bassista della band di "Jump", ha fatto sapere di essere al lavoro a suo album di debutto da solista. Il disco, lavorato sotto la supervisione del produttore Michael "Elvis" Baskette presso gli studi di famiglia, in California, è stato definito "una raccolta di materiali diversi (...) canzoni originali che vanno dalle ballate ai classici rock", sui quali l'artista ha registrato da solo tutte le parti sia strumentali che vocali. Al momento non è stata stabilita una data per la pubblicazione.

-

Colapesce e Dimartino hanno annunciato le prime date estive del tour in supporto all'album congiunto "I mortali". La coppia di cantautori sarà di scena a partire dal 12 agosto prossimo seguendo questo calendario:

12 agosto - Lamezia Terme (CZ) – Color Fest

13 agosto - Locorotondo (BA) – Locus Festival

23 agosto - Marina di Camerota (SA) – Meeting del Mare

5 settembre - Roma – Cavea Auditorium Parco della Musica

11 settembre - Bologna – Arena Puccini

12 settembre - Fiesole (FI) – Teatro Romano

26 settembre - Catania - Villa Bellini

-