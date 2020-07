Motorpsycho, esce ad agosto il nuovo album 'All Is One'

Il trio norvegese dei Motorpsycho pubblicherà il prossimo 28 agosto il nuovo album di inediti in studio "All Is One", terzo e ultimo capitolo della "trilogia di Gullvåg" - dal nome di Håkon Gullvåg, l'illustratore che ha curato gli artwork delle ultime tre pubblicazioni della band - preceduto da "The Crucible" del 2019 e "The Tower" del 2017. Il disco include una suite, intitolata "NOX", della durata di 42 minuti, e di altri brani più brevi.

"E' un album molto lungo, con musica che abbiamo registrato in due differenti sessioni l'anno scorso", ha spiegato la band: "Alla prima ha preso parte una delle nostre artiste preferite, Reine Fiske, di Stoccolma, e si è svolta al Black Box Studio in Francia, lo scorso settembre. La seconda, con due dei nostri musicisti norvegesi preferiti, Ola Kvernberg e Lars Horntveth, è frutto di un breve soggiorno di tre giorni all'Ocean Sound Studio, sulla costa occidentale norvegese, a novembre".

Per il momento, per le ovvie ragioni connesse all'emergenza sanitaria ancora in corso nella maggior parte dei paesi occidentali, il gruppo non ha pianificato una promozione dal vivo per il disco: "Siamo ancora nel mezzo della prima ondata di questa pandemia, il mondo del rock and roll non gira ancora come una volta", ha spiegato il gruppo, "Al momento non possiamo programmare uscite promozionali che includano nostre apparizioni di persona. Non ci sarà alcun tour, almeno così come eravamo abituati a conoscerli, ma speriamo che il mondo presto torni ad aprirsi in modo da porter tornare a suonare dal vivo".

"All Is One", oltre che come CD, sarà disponibile anche sotto forma di vinile.