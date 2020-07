Kanye West: 'Ho avuto il Covid. E sul vaccino dico che...'

Non smette di fare parlare di sé, Kanye West: dopo l'annuncio - per il momento non seguito da azioni concrete, se non il deposito presso gli organi competenti dello slogan "West Day Ever" - di volersi candidare alle prossime elezioni presidenziali americane, il rapper originario di Atlanta in un'intervista a Forbes ha fatto sapere di essere stato affetto, lo scorso mese di febbraio, dal Covid-19, e di essere molto perplesso riguardo l'eventualità che un vaccino possa trarre d'impaccio la comunità globale dalla pandemia.

"Ho avuto brividi, sono stato a letto, mi sono fatto docce calde e ho guardato video che mi dicevano cosa avrei dovuto fare per guarire", sono state le parole con le quali l'artista ha descritto la sua convalescenza: "Ricordo che qualcuno mi aveva detto che anche Drake aveva avuto il Coronavirus. E ho pensato che Drake non poteva essere più malato di me".

Nella stessa intervista il rapper si è dichiarato decisamente scettico nei confronti di un eventuale futuro vaccino che possa immunizzare dalla malattia: "Ci sono molti bambini che vengono vaccinati e restano paralizzati", ha dichiarato Kanye West, "Ecco perché sono molto cauto quando sento dire che un vaccino è l'unico modo con quale risolveremo questo problema. Quello è il marchio della bestia. Vogliono inocularci dei chip, vogliono farci cose di ogni tipo".