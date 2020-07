Eugenio in Via di Gioia: ecco le date del tour 'Concerti leggeri'

Gli Eugenio in Via di Gioia hanno annunciato quattro concerti per la prossima estate: la band torinese sarà di scena il prossimo 23 luglio al Cuori Impavidi, all'Idroscalo di Segrate, a Milano per due spettacoli (uno pomeridiano, l'altro serale), il 27 all'Anima Festival di Cervere, in provincia di Cuneo, il 30 a Pistoia, al Blues Around, e il 28 agostoa Galzignano, in provincia di Padova, sempre per un doppio appuntamento.

Come ha fatto sapere il gruppo in una nota, gli show non saranno caratterizzati da "grandi allestimenti ed effetti speciali", né da "scalette di canzoni tirate per far sudare il pubblico, che invece sarà seduto". Al proposito la band ha dichiarato:

"C’è bisogno di alleggerirsi di molte sovrastrutture delle quali negli anni ci siamo andati ad incastrare appesantendo la nostra civiltà e i luoghi che la ospitano, pertanto questo sarà un tour di 'concerti leggeri', capaci di interpretare un momento storico nel quale la difficoltà dei singoli può diventare un’opportunità collettiva verso un mondo più dinamico".

Al tour "Concerti Leggeri" seguirà una serie di eventi, programmati a partire al prossimo mese di novembre, che vedrà la band in azione sui palchi dei principali club della Penisola: i primi appuntamenti confermati sono quelli previsti il 2 novembre all'Estragon di Bologna, il 3 al teatro della Concordia di Veniria, a Torino, il 4 all'Atlantico Live di roma e l'8 all'Alcatraz di Milano.