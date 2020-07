Concerti annullati e voucher: approvato emendamento per il rimborso

Nel corso di un incontro della V Commissione della Camera dei Deputati - quella dedicata a bilancio, tesoro e programmazione presieduta dal leghista Claudio Borghi - è stato approvato un emendamento al Decreto Bilancio che dispone "l'immediato rimborso cash" per i "concerti cancellati e non riprogrammati": a darne annuncio, attraverso il suo canale Twitter ufficiale, è Stefano Fassina di Leu, segretario della Commissione insieme a Giorgio Lovecchio del Movimento 5 Stelle.

Piccola bella notizia da Commissione Bilancio Camera: approvato nostro emendamento a Decreto Bilancio per immediato rimborso cash dei biglietti dei concerti cancellati e non riprogrammati. @PaulMcCartney @ilpost — Stefano Fassina (@StefanoFassina) July 5, 2020

A dare notizia dell'approvazione dell'emendamento è stato anche Sergio Battelli del M5S, sempre attraverso il suo canale Twitter ufficiale:

Diritto al rimborso del biglietto per eventi cancellati a causa dell'emergenza #COVID. Approvato in Commissione Bilancio l'emendamento fortemente voluto per andare incontro ai diritti dei cittadini. Grazie a @LaCastelliM5s maggioranza e associazioni consumatori per il confronto! pic.twitter.com/wiyNO1IMiI — Sergio Battelli 🇮🇹🇪🇺 (@BattelliSergio) July 4, 2020

Battelli, tuttavia, non chiarisce se il rimborso previsto dall'emendamento passato in commissione riguardi un sistema di rimborso "alla tedesca", ovvero quello - ipotizzato dallo stesso Battelli nel suo emendamento al dl Rilancio - della conversione del voucher in rimborso a 24 mesi dall'emissione o - come invece sostiene Fassina nel suo tweet - "immediato" e "cash". Rockol sta cercando di entrare in contatto con lo staff del deputato per avere chiarimenti.

Nel frattempo l'AGCM ha segnalato al governo le criticità individuate dall'ente diretto da Roberto Rustichelli nel sistema dei voucher: in una nota l'antitrust ha fatto sapere che "in un’ottica di contemperamento tra i diritti dei consumatori e l’esigenza di far fronte alla situazione di crisi di liquidità̀ in cui versano numerosi professionisti del settore" sarebbe opportuno che i voucher siano "accompagnati da garanzie e da strumenti volti a renderli più appetibili e affidabili".