Kanye West candidato presidente USA. Donald Trump: 'Molto interessante'

Durante un incontro con la stampa alla Casa Bianca avvenuto ieri, martedì 7 luglio, il presidente in carica degli Stati Uniti Donald Trump ha definito "molto interessante" la candidatura di Kanye West alle prossime elezioni presidenziali.

"Se davvero presenterà la sua candidatura, dovrà intendere questa operazione come una prova generale di quello che succederà tra quattro anni", ha spiegato l'ex magnate, alludendo al fatto che il quarantatreenne rapper nato ad Atlanta potrebbe essere in ritardo per prendere parte alla tornata presidenziale, almeno in alcuni stati.

West aveva annunciato la sua intenzione di presentarsi alle prossime consultazioni americane lo scorso 5 luglio con un tweet pubblicato sul suo canale social ufficiale, che ha ricevuto oltre un milione di like:

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION — ye (@kanyewest) July 5, 2020

Diversi osservatori locali osservano tuttavia come quella della voce di "Yeezus" possa essere una boutade promozionale, essendo l'artista non solo legato da contratti commerciali che andrebbero a confliggere con uno suo eventuale - suppure remoto - ingresso nello studio ovale, ma anche fuori tempo massimo per presentarsi come "write-in candidate" - cioè come candidato "aggiunto" non legato agli schieramenti democratico e repubblicano - in stati come Indiana, Texas, New Mexico, New York e Carolina del Nord.