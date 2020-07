Ringo Starr, riguarda tutto il 'Ringo's Big Birthday Show'

Grandi nomi del rock mondiale si sono riuniti - virtualmente - nella notte tra il 7 e l'8 luglio per celebrare l'ex batterista dei Beatles Ringo Starr, che ieri - 7 luglio - ha compiuto ottant'anni: sul canale YouTube ufficiale dell'artista britannico è stata trasmessa in diretta una maratona che ha visto ospiti come il suo "ex collega" Paul McCartney, l'ex Eagles Joe Walsh, Ben Harper, l'ex batterista dei Nirvana oggi leader dei Foo Fighters Dave Grohl, Gary Clark Jr., la batterista già collaboratrice di Prince Sheila E. e Sheryl Crow omaggiare il motore ritmico dei Fab Four con esibizioni casalinghe e filmati inediti.

Tra i momenti salienti dello show, segnaliamo la cover di Sheryl Crow di "All You Need Is Love" (14'17''), quella di "Boys" - brano scritto da Luther Dixon e da Wes Farrel inciso in prima battuta dalle Shirelles poi portato al successo dai Beatles nel '63 all'interno di "Please Please Me" con Starr alla voce - di Joe Walsh, il duetto tra Ben Harper (alla chitarra) e Dave Grohl (alla batteria) - a 34'26'' - e la versione corale di "Happy Birthday to You" intonata dagli ospiti dello speciale e dai familiari di Ringo in chiusura, a partire da un'ora, 1' e 02''.