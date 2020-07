My Morning Jacket: esce l'album “The Waterfall II”

Sono trascorsi cinque anni da quando i My Morning Jacket hanno pubblicato il loro ultimo album, “The Waterfall” (leggi qui la nostra recensione). Evidentemente la band di Jim James ha pensato che fosse tempo di regalare al mercato nuova musica, ha annunciato così che il prossimo 10 luglio uscirà “The Waterfall II”.

“The Waterfall” e “The Waterfall II” sono stati registrati insieme e l'idea era quella di pubblicare tutto sotto forma di triplo album, poi pensarono di dividere i brani e fare uscire due progetti distinti.

Come afferma un comunicato stampa, il nuovo album "evoca un dolore indelebile ma non si disperde mai nella disperazione”. Jim James ha invece dichiarato: “Dato che molti di noi si sentono fuori sintono e desiderano ardentemente che il mondo sia un posto migliore, dobbiamo guardare alla natura e agli animali e imparare da loro: imparare ad amare, accettare, andare avanti e rispettarsi l'un l'altro. Dobbiamo lavorare per questo e cambiare i nostri modi prima che sia troppo tardi e metterci in armonia con l'amore e l'uguaglianza per tutta l'umanità e anche per la natura".

Alcune delle canzoni dell'album sono già conosciute. “The First Time” ha fatto parte della colonna sonora della serie 'Roadies' di Cameron Crowe Showtime, mentre “Magic Bullet” era già uscita nel 2016. “Welcome Home” qualche volta è stata eseguita dal vivo ed ha fatto parte di un EP di session di iTunes del 2011.

Caricamento video in corso Link

Caricamento video in corso Link

Tracklist:

01. Spinning My Wheels

02. Still Thinkin

03. Climbing The Ladder

04. Feel You

05. Beautiful Love (Wasn’t Enough)

06. Magic Bullet

07. Run It

08. Wasted

09. Welcome Home

10. The First Time