Harry Styles legge storie della buonanotte

Se avete difficoltà a prendere sonno, da domani 8 luglio, potete, forse, porre rimedio con l'ausilio della app Calm ascoltando 'Dream with me', una serie di storie della buona notte narrate dall'ex One Direction Harry Styles. Qui a seguire potete vedere il tweet che si chiude con la suadente voce del 26enne cantautore inglese.

L'ultimo recapito musicale di Harry Styles, ad oggi, è il video di "Watermelon Sugar" pubblicato lo scorso mese di maggio. Il brano, prodotto da Thomas Hull e Tyler Johnson, è incluso in "Fine Line" (leggi qui la nostra recensione), il suo secondo album pubblicato nel dicembre 2019.