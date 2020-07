Concerti: Brunori Sas annuncia quattro live estivi

Dario Brunori in arte Brunori Sas, recente vincitore del Nastro d’Argento per la Migliore Colonna Sonora Originale per 'Odio l’estate', il film di Aldo, Giovanni e Giacomo con la regia di Massimo Venier, ha annunciato per l'estate la sua partecipazione a quattro Concertini Acustici.

Questo il calendario degli appuntamenti estivi del cantautore calabrese: l’11 luglio a Champorcher (AO), nell’ambito del MusicaStelle Outdoor; il 24 luglio a Lugo (RA), ospite del Ravenna Festival; il 26 luglio a Tarvisio (UD), nel cartellone del No Borders Music Festival ed infine il 2 agosto a Monte Cucco (PG) per Suoni Controvento.

I quattro live estivi saranno una anticipazione del Brunori Sas Tour 2020 a supporto del suo ultimo album “Cip!” (leggi qui la nostra recensione), pubblicato nel mese di gennaio, che, a causa del Covid è stato spostato ai prossimi mesi di novembre e dicembre

Calendario Brunori Sas Tour 2020:

14 Novembre 2020 Reggio Calabria @ PalaCalafiore

18 Novembre 2020 Ancona @ PalaPrometeo

20 Novembre 2020 Jesolo @ PalaInvent

22 Novembre 2020 Assago @ Mediolanum Forum

24 Novembre 2020 Casalecchio di Reno @ Unipol Arena

26 Novembre 2020 Firenze @ Nelson Mandela Forum

29 Novembre 2020 Torino @ Pala Alpitour

1 Dicembre 2020 Roma @ Palazzo dello Sport

3 Dicembre 2020 Napoli @ Teatro PalaPartenope

5 Dicembre 2020 Bari @ Teatro PalaFlorio