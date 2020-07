Notre Dame de Paris: riprogrammate le date a Mantova

In seguito all’emergenza Covid-19 si comunica lo spostamento dal 9 all’11 luglio 2021 delle date del musical Notre Dame de Paris previste a Mantova presso Piazza Sordello.

Calendario:

Dal 9 aprile all’11 aprile 2021 - Ancona@ PalaPrometeo

17 e 18 aprile 2021 - Eboli (SA) @ PalaSele

Dal 22 al 25 aprile 2021 - Catania @ PalaCatania

Dal 7 al 9 maggio 2021 - Jesolo (VE) @ PalaInvent

Dal 14 al 16 maggio 2021 – Firenze @ Nelson Mandela Forum

Dal 19 al 30 maggio 2021 - Milano @ Teatro degli Arcimboldi

Dal 9 all’11 luglio 2021 – Mantova @ Piazza Sordello

23 e 24 luglio 2021 – Napoli @ Arena Flegrea

Dal 12 agosto al 14 agosto 2021 – San Pancrazio Salentino (BR) @ Forum Eventi

27 e 28 agosto 2021 – Soverato (CZ) @ Summer Arena

Dal 3 settembre al 9 settembre 2021 – Palermo @ Teatro di Verdura

Biglietti disponibili sul circuito Ticketone a partire dalle ore 12.00 di martedì 7 luglio e in tutti i punti vendita Ticketone a partire dalle ore 11.00 di domenica 12 luglio. I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per i nuovi spettacoli.

Nota bene: i bambini fino a 5 anni compiuti per i quali non è prevista l’occupazione di un posto a sedere, possono accedere al luogo dello Spettacolo senza il biglietto qualora accompagnati da una persona che ne ha la responsabilità e munita di regolare titolo di ingresso; i bambini dai 6 ai 12 anni e i gruppi usufruiscono di uno sconto del 20% sul prezzo del biglietto. Per gruppo si intende un insieme di almeno 15 persone.