Salmo lancia LEBONSKI 360°

Dopo averla progettata insieme al suo manager Sebastiano Pisciottu, a Max Brigante (Radio 105) e a Daniele Menci (ex direttore Sony Music Italy), ed essersi circondato di una squadra di autori, creativi e professionisti dell’entertainment, Salmo ha annunciato oggi il lancio di LEBONSKI 360°, la sua label molto sui-generis che viene definita "unica nel mercato, proiettata verso il futuro”. Nel comunicato che ha ufficializzato l’annuncio è contenuto un piccolo manifesto all’insegna del quale LEBONSKI 360° intende svilupparsi: "La label si fonda su tre pilastri: il primo è l’espressione a 360° del talento di Salmo come produttore, talent scout, direttore artistico e creativo; il secondo è la ricerca, il lancio e la gestione di nuovi artisti; il terzo è la creatività a 360° in ambito entertainment. L’obiettivo è quello di dar vita ad un’agenzia creativa a tutto tondo che svilupperà nuovi format con un approccio innovativo agli artisti e ai brand".

Salmo sarà la guida artistica di LEBONSKI 360° (che ha come principale partner la major Sony Music Italy, etichetta dell’artista), che disporrà al proprio interno di un reparto dedicato alla produzione multimediale (cinema, serie tv, podcast, ecc.) e di un’Academy finalizzata a scoprire e coltivare giovani talenti nei campi del beatmaking, della regia, della fotografia e della grafica. La missione della label è il reperimento e lo sviluppo del talento ovunque esso si trovi, grazie alla creazione di "un punto di incontro in cui artisti aspiranti o affermati potranno trovare stimoli, passione e metodo. Una struttura unica nel mercato, che opera su tutti i livelli del target engagement (musica, social, audio, video, digital, outdoor, podcast, tv, graphic, viral, live)".

Il primo talento ad essere presentato da LEBONSKI 360° è DEIV, con il singolo “TPS (Tutto Può Succedere)”, ascoltabile qui: