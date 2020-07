Syd Barrett con i Pink Floyd esegue “See Emily Play” in TV a Top of the Pops

Esattamente quattordici anni fa moriva Syd Barrett, mente e frontman dei primi Pink Floyd - l'album d'esordio del 1967 “The Piper at the Gates of Dawn” è stato scritto da lui praticamente nella sua interezza - prima che gravi problemi psichici lo portarono ad essere allontanato (o ad andarsene) dalla formazione inglese nel 1968.

Scritta da lui è anche “See Emily Play”, la canzone che portò la band ad esibirsi, nel 1967, alla nota trasmissione televisiva britannica della BBC Top of the Pops. Il filmato di quella esibizione era introvabile e pareva proprio essere andato perso. Almeno fino al 2009, quando il British Film Institute ne recuperò una copia che, seppur di qualità non eccelsa, permette di vedere i Pink Floyd – Syd Barrett, Roger Waters, Nick Mason e Rick Wright – alle prime armi presentare una delle loro prime hit e di vedere esibirsi sul palco l'allora 21enne Syd.