Madonna, scatto hot appoggiata alla stampella

La Regina del Pop Madonna, a dispetto dei quasi 62 anni non disdegna di mostrarsi in scatti in cui si ritrae agghindata di poco o quasi nulla. L'ultima immagine che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram la si vede in topless, con i capelli sciolti sulle spalle, senza trucco ma con un cappello calato in testa, appoggiata a una stampella.

La fotografia è accompagnata da una didascalia che recita: “Ognuno ha una stampella...”. La stampella ormai è parte del corredo della cantante di origine italiana dopo le continue cadute sul palco durante il Madame X tour nel febbraio scorso a causa di problemi alle ginocchia.