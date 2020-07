Metallica, in streaming il concerto a Lisbona del 2007

I Metallica hanno pubblicato un altro video nell'ambito della loro serie #MetallicaMondays, che vede, ogni settimana, la band californiana trasmettere in streaming un concerto sul loro canale YouTube e su Facebook. L'ultimo 'episodio' riguarda il live al Parque do Tejo a Lisbona, in Portogallo del 28 giugno 2007.

Lo scorso marzo, i Metallica hanno annunciato che il tour sudamericano, originariamente previsto per aprile, è stato rinviato a dicembre. Non molto tempo addietro, il chitarrista Kirk Hammett dichiarò a The Pulse Of Radio che i Metallica devono essere in grande forma per suonare dal vivo. "C'è una fisicità nella nostra musica che non possiamo ignorare, quindi dobbiamo mantenerci in un certo tipo di stato fisico e non possiamo permetterci di arrivare a un punto in cui non riusciamo a suonare queste canzoni. Non ci è permesso. Quando scriviamo questa musica, dobbiamo assicurarci di poterla suonare e suonarla quando dobbiamo suonarla."

Tracklist:

Creeping Death

For Whom the Bell Tolls

Ride the Lightning

Disposable Heroes

The Unforgiven

...And Justice for All

The Memory Remains

The Four Horsemen

Orion

Fade to Black

Master of Puppets

Battery

Encore:

Sad but True

Nothing Else Matters

One

Enter Sandman

Encore 2:

Am I Evil? (cover dei Diamond Head)

Seek & Destroy