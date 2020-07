Le brevi di oggi, 7 luglio: Tones on the Stones, Le Vibrazioni, Queen Extravaganza, Enrico Ruggeri

Enrico Ruggeri condurra' le serate finali di Musicultura 2020, in programma il 28 e il 29 agosto 2020 all'Arena Sferisterio di Macerata. È la seconda volta che il cantautore sale sul palco della manifestazione in questa veste. Tra i primi big annunciati quali ospiti delle due serate: Asaf Avidan, Tosca, Francesco Bianconi, Salvador Sobral, BandaKadabra.

I Queen Extravaganza, la tribute band ufficiale dei Queen prodotta da Roger Taylor e Brian May, hanno annunciato che ai due concerti italiani già previsti per il 2021 - il 25 febbraio all'Alcatraz di Milano e il 26 febbraio al Teatro Verdi di Firenze – se ne aggiunge un terzo al PalaInvent di Jesolo (Ve) programmato per il 27 febbraio.

È uscito il video del nuovo singolo di Le Vibrazioni “Per fare l’amore”. Scritto da Francesco Sarcina durante il lockdown, insieme a Roberto Casalino e Davide Simonetta. Il video del brano, con la regia di Matteo Bruno Bellesia, è stato girato a Milano durante la fase 2 con il contributo dei fan.

Dal 19 al 26 luglio in Val D'Ossola si svolgerà la 14esima edizione di 'Tones on the Stones'. Tra i protagonisti del festival Nicolás Jaar, Paolo Fresu, Willikens & Ivkovic e Daniele Mana. A questo indirizzo web tutte le informazioni.