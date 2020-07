Tony Hadley: "Ho chiuso con gli Spandau Ballet". E sull'uso di "Gold" per una pubblicità dice...

Lo scorso fine settimana la rete televisiva britannica BBC ha mandato in onda il documentario sugli Spandau Ballet 'Kemps: All True'. Nel film il chitarrista della band britannica Gary Kemp ha dipinto l'ex frontman del gruppo Tony Hadley come un diavolo con le corna e gli occhi rossi.

Hadley – che ha lasciato la band dei fratelli Kemp nel luglio 2017 - dal canto suo si è detto poco interessato al parere altrui e ha dichiarato al popolare tabloid inglese The Sun:

“Non mi hanno contattato e non avrei voluto avere nulla a che fare con questa cosa. Ho chiuso. Vorrebbero che tornassi per sempre ma non accadrà. Preferisco essere felice da solo piuttosto che tornare di nuovo in quella band. Se vogliono un altro cantante solista, questa è una loro scelta. Ma se vuoi ascoltare quelle canzoni cantate dal cantante originale, puoi vedere solo un tipo, e quello sono io.''

Il 60enne musicista londinese ha anche maledetto la band per aver usato il loro classico del 1983, "Gold", per pubblicizzare il detersivo Bold. Nella pubblicità la parola "Gold" è stata cambiata in "Bold":

“È imbarazzante. Ho pubblicato una avvertenza sui social media dicendo: 'Questo non ha niente a che fare con me'. Gary ha scritto “Gold”. È un inno. Quando la canto dal vivo, il pubblico la accompagna cantando. Cambiare il titolo è assurdo. Ho pensato che fosse di cattivo gusto.”

