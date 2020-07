Radiovisione: stipulata con SCF una convenzione sui diritti connessi

Aeranti-Corallo e Associazione Radio Frt di Confindustria Radio Tv hanno sottoscritto con la SCF una integrazione della convenzione per i diritti connessi per la radiofonia relativi all’attività di radiovisione: l’accordo disciplina le modalità di calcolo dei compensi dovuti dalle imprese radiofoniche a fronte della concessione in licenza di alcuni diritti di utilizzazione dei fonogrammi e video musicali ai fini della relativa diffusione televisiva qualora quest’ultima avvenga simultaneamente alla diffusione radiofonica - modalità anche definita simulcast.

“In un'epoca segnata dalla crisi pandemica, l'accordo tra SCF e le associazioni Aeranti-Corallo e Associazione Radio Frt offre un importante segnale di crescita dei consumi musicali, non soltanto in ambito digitale ma anche radiovisivo, che gioca un ruolo centrale nel rapporto tra le case discografiche e le imprese radiofoniche locali, uno dei touchpoint più importanti tra la musica e le nuove generazioni di fan”, ha dichiarato il presidente di SCF Enzo Mazza.

"Esprimiamo la nostra soddisfazione per l’accordo raggiunto con SCF per i diritti connessi relativi all’attività di Radiovisione, che ha consentito di raggiungere il massimo equilibrio fra i diversi interessi delle parti nel contesto della nuova normativa in materia di diritti connessi", hanno dichiarato il coordinatore Aeranti-Corallo Marco Rossignoli e il Presidente dell’Associazione Radio Frt di Confindustria Radio Tv Marco Montrone.