Thurston Moore, nuova anticipazione dal prossimo album. Ascolta

Dopo "Hashish", anticipata un paio di settimane fa, Thurston Moore offre un'altra anticipazione del suo prossimo album "By the fire", in uscita a settembre, che si intitola "Cantaloupe".

Secondo l'autore e interprete,



"parla della danza fra storia d'amore e surrealismo, dove le allucinazioni dei sogni più selvaggi si avverano".

Con Moore suonano il batterista Steve Shelley dei Sonic Youth, il bassista dei My Bloody Valentine Deb Googe, e il chitarrista James Sedwards.