Nastri d'Argento: premiati Diodato e Brunori SAS

Sono stati annunciati i premiati con Nastro d'Argento del Sindacato dei Critici Cinematografici per il 2020. Come Miglior canzone originale è stata scelta "Che vita meravigliosa", scritta e interpretata da Diodato, per il film "La dea fortuna".

Come Miglior colonna sonora sono state premiate ex aequo quelle di "Odio l'estate", di Brunori SAS, e di "La dea fortuna", di Pasquale Catalano (che fra l'altro contiene "Luna diamante" di Mina e Ivano Fossati).