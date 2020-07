Frankie Hi-Nrg MC, nuovo singolo mercoledì 8 luglio

Si intitola "Estate 2020" il singolo che interrompe un lungo silenzio discografico del rapper torinese, discograficamente fermo dal 2014 di "Essere umani" (ad eccezione di "Unti e bisunti", il brano per la colonna sonora del film "Unto e bisunto - La vera storia di Chef Rubio"). Prodotto da Fresco ed Ackeejuice Rockers uscirà su etichetta Materie Prime Circolari, distribuito da Believe.

Ha detto Frankie Hi-Nrg MC: