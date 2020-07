Classifiche: i più venduti del primo semestre 2020 in Italia

La classifica Top of the Music FIMI/GfK degli album (fisico + download + streaming audio premium) più venduti del semestre è per la prima volta dominata nelle prime 20 posizioni tutta dal repertorio locale, ed è guidata da "Persona" di Marracash seguito, rispettivamente, da "23 645"1 di Tha Supreme e "Il Fantadisco dei Me contro Te".





Più internazionale è invece la chart dei singoli (download + streaming audio premium), che vede svettare al primo posto "Blinding Lights" di The Weeknd, cui segue "Good Times" di Ghali. Chiude il podio Tha Supreme con "Blun7 a Swishland".

"The Dark Side of the Moon" dei Pink Floyd è primo tra i vinili più venduti del semestre.

Qui si possono consultare le classifiche complete.