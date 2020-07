Le brevi di oggi: Lous and the Yakuza, Haiducii, Zucchero

E' uscito il video di “Soul mama”, il nuovo singolo estratto dall’ultimo disco di inediti “D.O.C.” di Zucchero, diretto da Gaetano Morbioli.





I proventi del brano saranno devoluti al fondo “COVID 19 - Sosteniamo la musica”.

**********

Uscirà ufficialmente venerdì "Bon acteur", secondo singolo di luglio anticipazione dell'album "Gore", che uscirà in autunno di Lous and the Yakuza (il primo era stato "Dilemme", uscito anche nella versione remix con tha Supreme e Mara Sattei). Qui una performance in studio del brano.

**********

La cantante di "Dragostea din tei" ha pubblicato il nuovo singolo "Respira", scritto da lei con Luca Laruccia. Ecco il video diretto da Gabriele Carmelo Rosato, girato presso la cava di bauxite di Otranto (Lecce).