Axl Rose: 'Vi spiego cosa mi attira della politica'

In questi ultimi tempi Axl Rose sembra essere più agguerrito che mai contro i politici Usa, sui social. Dopo aver attaccato il segretario al tesoro americano (e ricevendo una dura replica), stavolta il cantante dei Guns N' Roses se la prende conJerome Adams, il capo del servizio sanitario nazionale (conto a parte per le frecciatine lanciate nel corso degli anni a Donald Trump). Lo ha fatto commentando alcune dichiarazioni rilasciate da Adams ad un programma d'informazione della tv statunitense sulle misure da rispettare durante la giornata del 4 luglio - il giorno dell'Indipendenza degli Stati Uniti, tradizionalmente celebrato con pranzi tra amici, gite in spiaggia, fuochi d'artificio. "Se consiglio a qualcuno di partecipare a un evento con molte persone? Sì e no. Non è né un sì né un no, il mio. La decisione spetta ai singoli individui, che devono pensare ai rischi che corrono. La cosa più importante che voglio dire alle persone e che se frequentano grandi eventi pubblici devono indossare la mascherina", ha detto il capo del servizio sanitario nazionale. Parole che non sono piaciute affatto a Axl, che dopo averlo bacchettato su Twitter accusando di essere un codardo, sempre sui social ha spiegato cos'è che lo attira della politica e che lo spinge a commentare i fatti legati all'amministrazione del suo Paese.

"Non è un segreto che io disprezzi l'attuale amministrazione e che la percepisca come una minaccia per la democrazia - ha scritto la voce dei GNR - non sono così attivo sui social, non mi interessano i follower e le condivisioni. I post che condividono non riguardano me: riguardano i problemi sociali. In generale, i miei post su fatti di attualità, politica e questioni sociali di solito nascono da un senso di indignazione e di responsabilità, ho bisogno di dire la mia per non sentirmi complice (e non per assecondare il desiderio di finire al centro dell'attenzione o autopromuovermi). Non sono nessuno, sono solo un cittadino con delle opinioni, come tutti gli altri, e ciò che voglio non è solo ciò che penso sia meglio per il Paese, ma per l'intera umanità, la natura, l'ambiente e gli altri più in generale".