Non solo Kanye: da Zanicchi a Battiato, quando la politica chiama il cantante risponde

Non solo Kanye West. Sono tanti i cantanti e i musicisti che nel corso degli anni non hanno saputo resistere alla tentazione di affiancare alla carriera del mondo della musica quella nel mondo della politica. In Italia e non solo. A volte con successo, altre volte senza ottenere grandissimi risultati. Se ci si scandalizza tanto per l'annuncio del rapper statunitense di voler correre per la Casa Bianca alle prossime elezioni presidenziali statunitensi, che si terranno in autunno, forse ci si dovrebbe ricordare di questi suoi colleghi... Clicca su avanti!