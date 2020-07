Diodato torna sui palchi: le foto del primo concerto dopo Sanremo, a 2mila metri d'altitudine

Diodato torna in concerto. Dopo Max Gazzé, che questa settimana è stato a Roma il primo artista a tornare ad esibirsi effettivamente dal vivo con una vera produzione, anche il vincitore del Festival di Sanremo 2020 torna ai live tradizionali, organizzati rispettando - è ovvio - tutte le misure per limitare il rischio di contagio da coronavirus e impedire la diffusione del virus (mentre c'è chi si inventa bizzarre alternative, come Il Pagante). Ieri, sabato 4 luglio, il cantautore pugliese ha dato il via da Saint-Barthélemy, in Valle d'Aosta, al suo tour estivo: Diodato si è esibito a 2mila metri di altitudine, facendo ascoltare i brani del suo ultimo album "Che vita meravigliosa" accompagnato dalla sua band. Se si esclude l'esibizione dello scorso maggio all'Arena di Verona per "Europe Shine a Light", l'evento che ha sostituito l'Eurovision Song Contest (Diodato avrebbe partecipato con "Fai rumore" in qualità di vincitore del Festival di Sanremo, rappresentando l'Italia), il concerto in Valle d'Aosta è stato in effetti il suo primo live ufficiale dopo la vittoria al Festival, considerando che i concerti previsti ad aprile a Milano e Roma sono stati sospesi a causa dell'emergenza epidemiologica da coronavirus.

Il 25, 26 e 27 luglio Diodato sarà in concerto a Roma, sul palco della Cavea dell'Auditorium Parco della Musica. Il 4 agosto il cantautore si esibirà in concerto all'alba all'Indigeno Fest al Teatro di Tindari, in provincia di Messina. Il 5 al Teatro Antico di Taormina. E il 15 agosto sarà poi la volta del Cinzella Festival di Grottaglie, in provincia di Taranto.