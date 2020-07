Dua Lipa super sexy sui social: bikini e selfie

"Let's get physical", canta nel ritornello del suo nuovo singolo, che cita - in maniera neanche così implicita - la hit di Olivia Newton-John simbolo degli Anni '80. Il suo, di fisico, l'amatissima popstar lo mostra fiera sui social, con una serie di immagini super sexy che la ritraggono in bikini di fronte allo specchio e al mare insieme al suo fidanzato Anwar Hadid, il fratello della supermodella californiana Gigi, postate in questi giorni sui suoi canali social ufficiali.

La 24enne popstar di origini albanesi e kosovare è da poco tornata sulle scene con il suo nuovo album in studio, " Future nostalgia ", che grazie a singoli come "Don't start now", "Physical", "Break my heart" e "Hallucinate" l'ha confermata come una delle reginette del pop internazionale contemporaneo.