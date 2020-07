Ultimo in lacrime sul palco dell'Olimpico: il video di 'Sogni appesi', un anno dopo

Ultimo fa rivivere il finale del concerto dell'anno scorso allo Stadio Olimpico di Roma in un video pubblicato in rete per celebrare il primo anniversario dallo show che ha segnato il suo esordio sul palco dello stadio della sua città. Costretto - a causa delle misure per limitare il contagio da coronavirus e impedire al virus di diffondersi - a rimandare al 2021 i concerti del tour che quest'estate lo avrebbe visto esibirsi dal vivo nei principali impianti sportivi italiani per consolidare il successo di questi anni, il cantautore romano ha ricordato uno dei momenti più emozionanti del live all'Olimpico del 4 luglio 2019 con il video dal vivo ufficiale di "Sogni appesi", la canzone scelta per il gran finale dell'evento. Sul palco dello stadio, Ultimo - vero nome Niccolò Moriconi, classe 1996 - non riuscì a trattenere l'emozione e alla fine del concerto si lasciò andare ad un pianto liberatorio. E tra le lacrime, all'unisono con i fan seduti sugli spalti e in piedi sotto al palco, urlò il verso della canzone diventata il suo manifesto: "Da quand'ero bambino, solo un obiettivo: dalla parte degli ultimi, per sentirmi primo".

Proprio a Roma Ultimo avrebbe dovuto chiudere quest'anno il suo tour 2020. Non allo Stadio Olimpico, però, ma al Circo Massimo. La data, come tutte le altre del tour, è stata posticipata al prossimo anno.