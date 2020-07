Roger Taylor ricorda il primo concerto dei Queen e di Freddie Mercury dice…

Il 27 giugno del 1970 si tenne ufficialmente il primo concerto dei Queen a Truro, in Cornovaglia. Come ricordato anche dal batterista del gruppo un tempo capitanato da Freddie Mercury attraverso un post pubblicato recentemente su Instagram, i manifesti che annunciavano lo spettacolo riportavano però il nome Smile. Così, infatti, si chiamava la band, formata dal chitarrista Brian May, il batterista Roger Taylor e il bassista Tim Staffell, prima che quest’ultimo lasciasse la formazione e prima che Freddie Bulsara - che successivamente cambiò il suo cognome in Mercury - si unisse agli altri due musicisti, dando vita al gruppo che decise di ribattezzare con il nome di Queen.

L’addetto ai tamburi del gruppo di "We Will Rock You”, a margine di una recente intervista per express.co.uk, ripensando al primo concerto di Brian May, Roger Taylor, Freddie Mercury e il bassista Mike Grose - amico ed ex compagno di band di Taylor che, come ricordato dal May nel 2019, suonò con i Queen per soli altri due live nel 1970 prima di lasciare la formazione che nel 1971 accolse John Deacon - ha narrato:

“Non ricordo molto lo spettacolo, ma ricordo di aver suonato quel primo spettacolo con Freddie. Si tenne a Truro, in Cornovaglia. Si svolse in favore della Croce Rossa e penso che fosse organizzato da mia madre. È passato tanto tempo.”

Ricordando ciò che pensò sentendo il compianto leader dei Queen cantare, Roger Taylor ha detto: “Puro shock”. Ha aggiunto:

“E non era così bravo allora come è diventato, è diventato molto meglio. Aveva una voce straordinaria e poi è solo migliorato sempre di più”.

Durante la chiacchierata con il britannico express.co.uk, alla domanda se ci sono in programma alcune iniziative per il cinquantesimo anniversario dei Queen, Taylor - che lo scorso 22 giugno ha pubblicato il suo più recente singolo solista, “Isolation” - ha risposto: “Questa è una buona domanda in realtà. Penso di sì, ma non riesco a ricordare cosa. Quello a cui stiamo pensando è pubblicare un album dal vivo”.

Intervistato dal sesto canale radiofonico della BBC, il batterista della band di “Bohemian Rhapsody” ha recentemente immaginato come sarebbero andate le cose per i Queen se lo storico frontman Freddie Mercury non fosse scomparso nel 1991. Taylor ha risposto: “Credo che se non fosse morto avremmo continuato a fare musica insieme, perché artisticamente parlando la nostra è stata un'ottima collaborazione. Ammesso che John Deacon ci avesse permesso di farlo”.