I Queen portano i fan dietro le quinte dei loro live: ecco il secondo episodio di ‘Lockumentary’

Con il “Rhapsody Tour” di Brian May, Roger Taylor e Adam Lambert rimandata al prossimo anno e che farà tappa in Italia il 23 maggio 2021, i Queen insieme alla già star di American Idol - attuale voce del gruppo un tempo guidato da Freddie Mercury - hanno deciso di intrattenere comunque i propri fan, portando il pubblico dietro le quinte dei loro concerti. Con “Roadies in Lockdown”, la serie di video realizzati durante la quarantena - da qui il titolo “Lockumentary” - la band offre al proprio seguito di scoprire ciò che accade durante una torunée e nel backstage di un live.

Dopo il primo episodio, pubblicato sul canale YouTube dei Queen lo scorso 25 giugno e che ha visto protagonista lo stage manager Andy Bews, è ora disponibile il nuovo appuntamento della serie.

Questa volta - come si legge nella didascalia del filmato, riportato più avanti - “Jez Webb, tecnico del basso, che è relativamente nuovo per la famiglia dei Queen, condivide ‘la storia d’amore’ con il bassista di vecchia data dei Queen + Adam Lambert, Neil Fairclough da Manchester, Inghilterra. Vediamo la loro interazione sul palco durante uno spettacolo e li osserviamo mentre si incontrano su Zoom durante il lockdown per imparare e ridere con loro sul perché, a volte, il basso e quell’assolo sono fondamentali. Oltre a seguire Neil, Jez è anche responsabile dell’allestimento di Brian May per la sua esibizione acustica sul palco secondario”.

Caricamento video in corso Link

Recentemente il batterista dei Queen Roger Taylor, intervistato dal sesto canale radiofonico della BBC, ha immaginato cosa sarebbe potuto succedere se Freddie Mercury non fosse morto nel 1991.