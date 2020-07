Pussy Riot, la nuova canzone ‘Riot’ è ispirata a Black Lives Matter

Dopo “1312”, il brano nato dall’incontro tra le Pussy Riot e gli argentini Parcas, Dillom e Muerejoven e rivolto ai paesi dell’America Latina con un focus particolare sui temi del femminicidio e della violenza della polizia, il collettivo femminista russo è tornato a rivolgere lo sguardo fuori dai confini nazionali e questa volta, a circa un mese di distanza da “1312”, l’ha fatto riflettendo sugli Stati Uniti e sulle istanza sollevate, in questo periodo più che mai, dal collettivo Black Lives Matter. Nasce così la più recente canzone del gruppo punk, intitolata “Riot”. Potete ascoltarla qui:

Il brano, scrive la statunitense Pitchfork, non fa riferimento per la verità solamente a Black Lives Matter e alle proteste che si sono sollevate Oltreoceano in risposta alla morte di George Floyd, ma anche all’arresto dell’attivista del gruppo Peter Verzilov, condannato a due settimane di reclusione per il suo presunto coinvolgimento nelle manifestazioni che la scorsa estate hanno preceduto le elezioni per il rinnovo del parlamento russo.

Le azioni delle componenti e dei componenti delle Pussy Riot hanno dovuto fronteggiare nel corso della storia del gruppo – il collettivo nasce a Mosca nel 2011 – numerosissimi ostacoli: molti membri delle Pussy Riot sono stati più volte arrestati e alcuni di loro, come Maria “Masha” Alyokhina, sono stati puniti con la detenzione nelle colonie penali russe, un’esperienza che la formazione ha raccontato nello spettacolo, che l’anno scorso ha fatto tappa anche alle nostre latitudini, “Riot Days”.