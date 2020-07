IndieMood Sessions, la quinta compilation delle sessioni acustiche nei canali di Venezia

È disponibile online la quinta compilation delle IndieMood Sessions, che avete visto comparire con regolarità negli ultimi anni su Rockol: stupende sessioni acustiche nei canali di Venezia. Prendi un artista, mettilo su una barca, e fallo suonare mentre naviga.

Lanciato nel 2015 dall'ufficio stampa veneziano Indiemood, con alcune band locali, il progetto ha ospitato più di 100 artisti da tutta Italia e dall'estero, raccontando la musica indipendente ma anche mostrarndo un'altra Venezia, a bordo di una barca dell'associazione culturale galleggiante Venice On Board. L'audio è a cura di Enrico Scussat - En Music Production. i video sono realizzati dal videomaker Andrea Liuzza. L'idea e l'organizzazione sono di Francesca Chizzola.

Nel corso degli anni sono state realizzate anche delle compilation solo audio con le performance: siamo appunto giunti al quinto volume, con le sessions registrate nell'anno 2018/19: anche questo è disponibile con l'opzione "name your price" dalla pagina di Bandcamp di Indiemood, o da ascoltare in streaming. Questa la tracklist della compilation:

1. Noè - Dormi con me

2. Simone Piva & I Viola Velluto - Dobar Dan Zagabria

3. Massimo Marches - Wannabe

4. Metropol - Inverno

5. Universal Sex Arena - Momentum

6. IOVIS - Le nuvole

7. Limone - I cantautori moderni sono morti

8. Megàle - Gravità

9. Sydyan - Sei minuti

10. MHELA - Eden and Hell

11. Tin Woodman - Tin Woodman Glooms

12. Her Skin - Self-Portrait

13. Riccardo Gileno - Sailor

14. Anthony Hed live con Giulia Gregorig - Wish you all

15. Camilla Fascina feat Luglio - It's your face

16. Riccardo Mazzon - Nemico militare

17. Avocadoz - Bignè

18. Martae - Amelia

19. Cinque uomini sulla cassa del morto - Non dirlo a me

20. KICK - Marmalade

21. Dario SN - Confidence

22. Blue Rimmel - Danza

23. Elli de Mon - Riverside

24. Monoscopes - Standing by the light

25. Public - Chiami nel pieno della notte