Linkin Park, il video di ‘In The End’ supera il miliardo di visualizzazioni

Ha infranto il muro del miliardo di visualizzazioni il video ufficiale di “In The End” dei Linkin Park. La clip, diretta da Joe Hahn e Nathan "Karma" Cox, accompagna il secondo singolo estratto dal debutto discografico della band del compianto Chester Bennington, “Hybrid Theory” (2000): la canzone è stata inclusa nel disco anche se Bennington inizialmente non voleva che ne facesse parte. Non è la prima volta che un video del gruppo nu metal supera il miliardo di visualizzazioni: “In The End” è la seconda canzone ad aggiudicarsi tali numeri dopo che già il videoclip di “Numb” nel 2018 aveva oltrepassato il miliardo.

Secondo le statistiche riferite da Setlist.fm il brano è il più suonato dal vivo dai Linkin Park, che hanno proposto al pubblico “In The End” per 747 volte nel corso della loro carriera. Subito dopo viene “One Step Closer”. Tra gli altri classici del rock e dei suoi dintorni che sono entrati nella cerchia dei video da un miliardo e oltre di visualizzazioni ci sono anche, ad esempio, “Bohemian Rhapsody” dei Queen, “Smells Like Teen Spirit” dei Nirvana e “November Rain” dei Guns N’ Roses.

Difficile che non abbiate mai visto il video di “In The End”, ma se così fosse lo trovate qui:

Caricamento video in corso Link

Il mese scorso la prima band di Chester Bennington, i Grey Daze, hanno pubblicato l’album “Amends”, disco alla realizzazione del quale hanno partecipato anche i chitarristi dei Korn Head e Munky. La voce di Bennington è presente in tutte le tracce dell’album.