Subsonica, Boosta: le date del tour solista dell'estate

A partire dal prossimo 9 luglio il tastierista e co-fondatore dei Subsonica tornerà in scena sui palchi italiani con il tour “Boostology”, presentato dal produttore come un “concerto passeggiato tra pianoforti ed elettronica”. La serie di live verrà inaugurata il 9 luglio a Correggio al Festival Mundus: seguono i concerti di Milano, dove Davide “Boosta” Dileo si esibirà al Castello Sforzesco, Verucchio (RM), Codroipo (UD) e Fiesole (FI). I biglietti per i live sono disponibili su TicketOne e su tutte le altre piattaforme autorizzate.

Nel corso dei live di “Boostology” il musicista dei Subsonica proporrà brani del suo repertorio pianistico e alcuni inediti. Ha fatto sapere l'artista attraverso la nota stampa che annuncia i concerti estivi: “È la prima volta che mi permetterò̀ di girare così “svestito”. Spero possa essere una bella scoperta. Per voi. Per me”. Ecco i dettagli della cinquina di live:

9 luglio - Correggio (RE) - Festival Mundus

17 luglio – Milano – Castello Sforzesco

24 luglio - Verucchio (RM) - Verucchio Festival

9 agosto - Codroipo (UD) - Villa Manin Estate

15 settembre - Fiesole (FI) - Teatro Romano

Come solista Boosta ha all’attivo il debutto in solitaria “La stanza intelligente”, datato 2016, le colonne sonore “1992” e “1993” e svariati EP. Ha inoltre all’attivo, oltre ai lavori con i Subsonica, quelli con i progetti Caesar Palace, Iconoclash e 27 09 Project (Boosta & Dany T).