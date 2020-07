Pink Floyd, la versione live di ‘Raving And Drooling’ del 1974 nella playlist di rarità

La playlist, in continuo aggiornamento e che include sia diversi brani della leggendaria band britannica sia tracce rare - che, prima dell’arrivo di “Syd, Roger, Richard, Nick and David – An Evolving Pink Floyd Playlist”, erano reperibili solo all’interno del boxset “Immersion” del 2011 - presenta oggi un nuovo pezzo. Nello specifico si tratta della versione dal vivo a Wembley del 1974 di “Raving And Drooling” - inclusa nell’edizione “Immersion” dell’album “Wish You Were Here” del 2011.

Il brano - la cui versione live del 1974 sarà disponibile nel video riportato più avanti dalle 18 (ora italiana) di oggi, 3 luglio, e a breve anche su Spotify - è una prima stesura della canzone “Sheep”, inclusa nell’album “Animals” del 1977.

Gli scorsi 29 e 30 giugno la playlist “Syd, Roger, Richard, Nick and David – An Evolving Pink Floyd Playlist” ha accolto "Hey you", da "The Wall”, e "Time", da "The dark side of the moon", nella versione rimasterizzata nel 2011.