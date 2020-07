Slash conferma di essere al lavoro su nuova musica per i Guns N' Roses

Attraverso diverse interviste rilasciate nei mesi scorsi, gli stessi componenti della band di "Sweet child o' mine" hanno fatto sapere di essere al lavoro su nuova musica. Anche la moglie di Duff McKagan, Susan Holmes - dopo che lo scorso mese di gennaio il chitarrista dei Guns N' Roses aveva svelato al sito Guitar.com: "Sta succedendo qualcosa, ma non ci sono dettagli” - lo scorso aprile ha rivelato, a margine di un episodio della serie di podcast "Appetite for distortion”, che la band “ha lavorato meticolosamente a nuove devastanti tracce”. Ora Slash, durante una chiacchierata con Nick Bowcott per la serie di appuntamenti in streaming “Gear Fest 2020” lanciata dal rivenditore online di strumenti musicali Sweetwater, ha raccontato di aver trascorso il periodo di quarantena imposto dall’emergenza Coronavirus “registrando demo e composizioni chitarristiche per i Guns N' Roses”.

Narrando come ha vissuto il lockdown, l’addetto alle sei corde della band di “Appetite For Destruction” ha detto:

“Sono stato praticamente un pantofolaio, ma ho fatto avanti e indietro tra il mio studio in casa e ho scritto e registrato un sacco per conto mio. Ho suonato improvvisando con Duff [McKagan] e con Axl [Rose] e mi sono impegnato in cose del genere, quindi abbiamo lavorato un po’ in quel modo. Ma non ho fatto molto altro. Non ho fatto nessuna collaborazione con altri artisti e quant’altro. Fondamentalmente mi sto concentrando sulla scrittura di nuova musica, sulla registrazione di demo e composizioni chitarristiche per i Guns N' Roses e cose del genere”.

Il chitarrista britannico naturalizzato statunitense, spiegando che per lui è stato “frustrante” passare così tanto tempo in casa, ha narrato:

“Avremmo dovuto essere in tour al momento. L’intero tour dei Guns N' Roses da marzo fino a settembre è ovviamente annullato fino al prossimo anno. E non sappiamo nemmeno cosa accadrà l’anno venturo. Quindi è frustrante”.

I Guns N' Roses hanno dato alle stampe il loro ultimo lavoro discografico, “Chinese Democracy”, nel 2008 ma l’ultimo album della band, realizzato da Slash insieme ad Axl Rose e soci, è “The Spaghetti Incident?” del 1993.