Beatles, in lavorazione il biopic sullo storico manager Brian Epstein

“Midas Man: The Brian Epstein Story” è il titolo del biopic che, come riportato da Variety e annunciato sul sito web dedicato al film, sarà diretto dal regista svedese Jonas Åkerlund - già dietro la macchina da presa per il film “Lords of Chaos” del 2018 e per numerosi video musicali e live di diversi artisti come, tra gli altri Lady Gaga, Rolling Stones, Beyoncé, Metallica e Smashing Pumpkins - e sarà dedicato al manager dei Fab Four.

Oltre a essere stato lo scopritore e il manager dei Beatles fin dal 1962, Brian Epstein - scomparso il 27 agosto 1967, a 32 anni - è diventato famoso come il “quinto Beatle” dopo che Paul McCartney lo nominò come tale e, con la sua NEMS Enterprises, ha collaborato con diversi artisti della scena musicale britannica. Nel corso della sua carriera Epstein ha lavorato con - tra gli altri - Gerry & the Pacemakers, Billy J. Kramer e Cilla Black.

Il film, attualmente in lavorazione, sarà girato a Londra, Liverpool e negli Stati Uniti e dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche nel 2021. Sul sito dedicato al lungometraggio “Midas Man: The Brian Epstein Story” si legge: