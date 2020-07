Kate Bush non ha mai creduto di essere una sex symbol. Guarda.

Quando, nel 1978, la ventenne Kate Bush esordì con il singolo “Wuthering Heights”, era parso immediatamente chiaro a molti che non era una meteora, ma una artista fuori dall'ordinario. Molti altri, come spesso accade, si soffermarono al solo aspetto esteriore e la pensarono semplicemente come un'altra sex symbol che giocava furbescamente con la sua immagine per ingraziarsi i favori di pubblico e discografia. Questo punto di vista venne respinto, non poteva essere altrimenti, con fermezza dalla musicista di Welling.

Nell'intervista che potete vedere più sotto Kate Bush, ospite, nel 1979, della trasmissione televisiva 'Check It Out' viene intervistata da Chris Cowey. Lei risponde a una domanda confermando che la maggior parte delle canzoni che dominano le classifiche riguardano il sesso, dice infatti, "La maggior parte delle canzoni pop parla di sesso indipendentemente dal fatto che lo dicano o meno. È stato così per anni. L'argomento è scrivere di 'un ragazzo che incontra una ragazza", che è la base di tutto".

Cowey chiede anche a Kate se viene criticata per essere una sex symbol, lei risponde: “Fintanto che la gente mi apprezza come musicista e artista è fantastico. Se c'è qualcosa in più, allora è solo un bonus, per quanto mi riguarda. Ma voglio davvero che la gente capisca che sono un'artista seria, non sto solo flirtando con il business?".