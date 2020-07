Nick Cave: un concerto piano e voce, in streaming a pagamento

Nick Cave in versione piano e voce, per un concerto registrato lo scorso mese e trasmesso in streaming a pagamento il 23 luglio. Il frontman dei Bad Seeds si è esibito a giugno all'Alexandra Palace, edificio vittoriano utilizzato anche come sala da concerti tra Wood Green e Muswell Hill, nord di Londra. La performance è stata filmata e a fine mese rivivrà per il pubblico in un evento in streaming al quale sarà possibile assistere solo acquistando un biglietto virtuale. In Europa il prezzo dei tagliandi è di 16 sterline, vale a dire circa 18 euro: il concerto andrà in onda dalle 21 su Dice, la piattaforma di ticketing che in piena emergenza coronavirus ha inaugurato la Dice Tv, per trasmettere eventi in streaming. "Il film verrà trasmesso come se fosse una vera e propria esperienza live e non sarà disponibile per la visione successivamente. Durante l'esibizione non sarà possibile mettere in pausa, tornare indietro o andare avanti con il video", si legge nel comunicato stampa.

La performance, che ha visto Nick Cave suonare brani tratti non solo dall'ultimo album inciso insieme ai Bed Seeds, "Ghosteen", ma anche dai suoi precedenti lavori, è stata girata dal direttore della fotografia Robbie Rayan ("Storia di un matrimonio", "American honey") e il video è stato montato da Nick Emerson ("Greta"; "Lady Macbeth", "Ordinary love", "Emma").