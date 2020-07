Ermal Meta: le date del tour nei palasport del 2021

Partirà nel dicembre del 2021 il nuovo tour di Ermal Meta, previsto originariamente la prossima primavera e poi rimandato. Il motivo dello slittamento è solo in parte legato all'emergenza coronavirus: lo stop forzato ha infatti spinto il cantautore a rinviare l'uscita del suo nuovo album, in un primo momento previsto per il 2020 e ora posticipato nel periodo primaverile del 2021.

Queste le nuove date del tour:

02 dicembre al PalaInvent di JESOLO (VE) (recupero del concerto del 3 marzo 2021)

04 dicembre al Pala Alpitour di TORINO (recupero del concerto del 13 marzo 2021)

07 dicembre al Nelson Mandela Forum di FIRENZE (recupero del concerto del 16 marzo 2021)

11 dicembre alla Unipol Arena di CASALECCHIO DI RENO (BO) (recupero del concerto del 22 marzo 2021)

13 dicembre al Mediolanum Forum di MILANO (recupero del concerto del 5 marzo 2021)

20 dicembre al Palazzo dello Sport di ROMA (recupero del concerto del 20 marzo 2021)

Entro il 30 settembre sarà comunicata la data di recupero del concerto inizialmente previsto al Pala Florio di BARI l’8 marzo 2021.

I biglietti già acquistati per gli show previsti a marzo 2021 rimangono validi per gli show di dicembre 2021. Tutte le informazioni sui biglietti sono disponibili qui: https://www.friendsandpartners.it/elenco-concerti-spettacoli-annullati-o-rinviati.