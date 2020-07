Radiohead, Paul McCartney e Rolling Stones scrivono al governo britannico: leggi la lettera

"Questo settore non vuole chiedere aiuto al governo. I promotori, gli organizzatori dei festival e gli altri datori di lavoro vogliono essere autosufficienti, come lo erano prima dello stop forzato. Ma fino a quando queste attività non potranno tornare a operare, nel migliore dei casi nel 2021, il sostegno del governo sarà cruciale per prevenire l'insolvenza di massa e la fine di questa grande industria, leader a livello mondiale": lo scrivono gli oltre 1.400 artisti che nel Regno Unito hanno deciso di unire le loro forze per chiedere al governo britannico di sostenere economicamente l'industria della musica dal vivo - tra i settori più colpiti dall'emergenza coronavirus - nella lettera indirizzata al Segretario di Stato per il digitale, la cultura, i media e lo sport Oliver Dowdem, della quale vi abbiamo già riferito qui. Tra le star che hanno firmato l'appello - battezzato #LetTheMusicPlay - ci sono anche i Rolling Stones, i Radiohead, Paul McCartney. E poi Liam Gallagher, Dua Lipa, Cure. L'obiettivo è quello di convincere il governo a stanziare fondi per supportare la filiera e i suoi lavoratori. Ecco la lettera, tradotta integralmente:

Caro Segretario di Stato,

La musica dal vivo del Regno Unito è stata uno dei maggiori successi sociali, culturali ed economici del Paese negli ultimi dieci anni. Dai festival di fama mondiale ai concerti rivoluzionari, l'industria mette in mostra, supporta e sviluppa alcuni dei migliori talenti del mondo - sul palco e dietro.

Per quanto sia importante, il nostro contributo nazionale e regionale non è prettamente culturale. Anche il nostro impatto economico è significativo, con la musica dal vivo che ha portato 4,5 miliardi di sterline all'economia britannica e ha sostenuto 210mila posti di lavoro in tutto il paese nel 2019.

Come ogni settore dell'industria dell'intrattenimento, la musica dal vivo è stata orgogliosa di fare la sua parte negli sforzi per ridurre la diffusione del coronavirus e proteggere le persone. Ma, senza la fine del distanziamento fisico e in attesa del sostegno finanziario del governo ancora da definire, il futuro dei concerti, dei festival e delle centinaia di migliaia di persone che ci lavorano, sembra cupo.

Questo settore non vuole chiedere aiuto al governo. I promotori, gli organizzatori dei festival e gli altri datori di lavoro vogliono essere autosufficienti, come lo erano prima dello stop forzato. Ma fino a quando queste attività non potranno tornare a operare, nel migliore dei casi nel 2021, il sostegno del governo sarà cruciale per prevenire l'insolvenza di massa e la fine di questa grande industria, leader a livello mondiale.

Il governo ha affrontato i temi legati a due importanti settori dell'intrattenimento - calcio e locali - ora è cruciale che si concentri su un terzo, la musica dal vivo. Per il bene dell'economia, le carriere degli artisti britannici emergenti e la reputazione musicale globale del Regno Unito, dobbiamo garantire che continui ad esserci un'industria di musica dal vivo quando la pandemia sarà finalmente passata".