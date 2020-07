Roger Waters voleva ritirare il nome dei Pink Floyd. Ma...

Roger Waters non tornerà facilmente sui suoi passi. Per il chitarrista, i Pink Floyd appartengono già da un po' al passato (anche se nei suoi concerti continua, come noto, a suonare le canzoni del gruppo, per la felicità dei fan). Un passato da archiviare. Di reunion, inutile dirlo, non se ne parla: "Sarebbe una cosa tremenda", ha detto negli scorsi mesi. Ora Waters torna a parlare della band in cui ha suonato per più di vent'anni in una nuova intervista concessa al brasiliano Jornal da Globo, in cui chiarisce la sua posizione e ammette di aver provato in qualche modo pure a congelare tutte le attività dei Pink Floyd ritirando il nome del gruppo.

Parlando del suo rapporto con gli altri ex membri ancora in vita della formazione, David Gilmour e Nick Mason, il chitarrista ha detto:

"Non puoi metterli sullo stesso piano, almeno per quanto mi riguarda, perché Nick è un mio amico. Si è detto che gli avrei pure fatto causa, ma la verità è che non mi sono mai avvicinato a un tribunale. Ho semplicemente chiesto una consulenza legale. Volevo scoprire se fosse stato possibile non utilizzare più il nome della band, ma mi hanno detto categoricamente di no. E allora ho detto che non voglio più il nome, non sono i Pink Floyd".

Lo scorso maggio Waters ha riacceso la polemica - mai chiusa - con David Gilmour, dichiarando con un lungo video postato sulla sua pagina Facebook ufficiale di essere stato bannato dai canali social ufficiali dei Pink Floyd: "David pensa che sia tutto di sua proprietà, che i Pink Floyd siano lui e che la band sia di sua proprietà perché io ho lasciato", ha detto, tra le altre cose.