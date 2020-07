Lenny Kravitz annuncia l’uscita della sua autobiografia: video

Attraverso un video condiviso su Twitter, Lenny Kravitz ha annunciato l’uscita della sua autobiografia. Il libro dell’artista newyorchese, scritto insieme a David Ritz, si intitolerà “Let Love Rule” - come l’album di debutto di Kravitz, uscito nel 1989 - e sarà pubblicato il prossimo 6 ottobre.

"Spero stiate bene”, dice l’artista nella clip pubblicata sui suoi canali e riportata più avanti. “Volevo solo farvi sapere che ho scritto la mia autobiografia, si intitolata 'Let Love Rule'. Racconta i primi venticinque anni della mia vita, quelli che mi hanno portato al mio primo album. Quegli anni mi hanno formato, mi hanno insegnato molto su me stesso e hanno dato vita a quel messaggio di unità e amore in cui credo ancora oggi”.

My memoir, Let Love Rule, will be out on October 6th. Pre-order at https://t.co/TQ8bMOk3Kc pic.twitter.com/PCZZuNMh38 — Lenny Kravitz (@LennyKravitz) June 30, 2020

Sui siti dei rivenditori come Amazon - dove è già possibile preordinare il libro e il volume viene descritto come “un lavoro di profonda riflessione in cui Lenny Kravitz ripensa alla sua vita con candore, autocontrollo e umorismo” - è riportata una dichiarazione dell’artista che recita:

“Immagino la mia storia come una suite di canzoni che hanno una connessione magica tra di loro. Non ho mai capito quella connessione fino a quando non mi sono seduto a scrivere. È stato allora che la magia ha iniziato a scorrere”.

Lo scorso 29 maggio Lenny Kravitz ha pubblicato il video di “Ride”, singolo estratto dall’ultimo lavoro discografico dell’artista statunitense, “Raise Vibration” (leggi qui la nostra recensione), uscito il 7 settembre 2018.