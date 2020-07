Neil Young canta Bob Dylan nel sesto episodio delle sue 'Fireside Sessions'

Il cantautore canadese - che lo scorso mese di giugno ha dato alle stampe “Homegrown” (leggi qui la nostra recensione), l’album “perduto” di Neil Young, inciso fra il 1974 e il 1975 - ha pubblicato un nuovo episodio delle sue "Fireside Sessions", una serie di live registrati direttamente dalla sua casa in Colorado grazie alla collaborazione di sua moglie Daryl Hannah.

Durante il set acustico, disponibile sul sito di Young, il cantautore si è esibito sulla veranda della sua abitazione e ha proposto sia propri brani - come, per esempio, “Alabama” (dall’album “Harvest” del 1972), “Campaigner” (pubblicato nella raccolta “Decade” del 1977) “Southern Man” (da “After the Gold Rush” del 1970) - sia cover di canzoni di altri artisti. Oltre a eseguire, tra gli altri, “Ohio” - singolo del 1970, scritto dal cantautore canadese e registrato insieme a David Crosby, Stephen Stills e Graham Nash - Neil Young ha presentato live una propria versione di “The Times They Are a-Changin'” di Bob Dylan. Come segnalato dalla rivista statunitense Rolling Stone, l’unica altra volta che Young ha eseguito il brano del cantautore di Duluth è stato durante il concerto di Dylan del 1988 al Greek Theatre di Berkeley, California, che ha visto il cantautore canadese unirsi alla voce di “Blowin' in the Wind”.

Verso la fine del live Neil Young ha proposto l’esecuzione di altri suoi brani come “Lookin’ for a Leader” - brano tratto dal suo album del 2006, “Living with War” - e la canzone “Little Wing”, la cui versione originale è inclusa nel disco “Homegrown”.