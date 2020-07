Go-Go's, esce una nuova canzone: è la prima in 19 anni

Il prossimo 31 luglio la band al femminile di Belinda Carlisle pubblicherà la canzone “Club Zero”, il primo brano inedito delle Go-Go’s in 19 anni. L’ultimo album dato alle stampe dal gruppo statunitense, infatti, è “God Bless the Go-Go’s”, uscito nel 2001 - a distanza di 17 anni dal precedente disco, “Talk Show”, del 1984. Come annunciato da un comunicato stampa, ripreso da Pitchfork, il nuovo brano autoprodotto delle Go-Go’s è nato attraverso “scambi di email tra le componenti del gruppo” ed è stato registrato a San Francisco e a Los Angeles.

Oggi, 1 luglio, è stato reso disponibile su YouTube il trailer del documentario “The Go-Go’s” che, presentato in anteprima lo scorso mese di gennaio al Sundance Film Festival, ripercorre la storia del gruppo, la prima band formata da sole donne a portare alla posizione numero della classifica un album, “Beauty and the Beat” del 1981, scritto e suonato interamente da loro.

Il documentario, che sarà trasmesso il prossimo 1 agosto dal network statunitense Showtime, presenta filmati e foto d’archivio oltre che a una serie di interviste che vedono protagoniste tutte e cinque le componenti delle Go-Go’s - band formatasi nel 1978 a Los Angeles e composta da Belinda Carlisle (voce), Jane Wiedlin (chitarra), Charlotte Caffey (tastiere), Kathy Valentine (basso) e Gina Schock (batteria).