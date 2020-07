Bob Marley, guarda il nuovo video di ‘No Woman, No Cry’

Oggi, 1 luglio, in occasione della giornata internazionale del reggae, è stata pubblicato un nuovo video che accompagna il brano “No Woman, No Cry” di Bob Marley. La versione della canzone registrata al Lyceum Theatre di Londra nel 1975 durante il concerto del Re del reggae e dei suoi Wailers è accompagnata dal filmato - diretto da Kristian Mercado Figueroa e realizzato in Giamaica e New York - che racconta la storia di una famiglia divisa fra due paesi ma legata dall’amore e dalla voglia del padre e della madre di garantire una vita migliore ai propri figli.

Il prossimo 24 luglio, inoltre, uscirà il vinile picture disc in edizione limitata della raccolta postuma “Legend” - originariamente pubblicata nel 1984, tre anni dopo la scomparsa di Bob Marley avvenuta l’11 maggio 1981. Il disco, che riunisce tutti i maggiori successi della voce di “No Woman, No Cry” e dei suoi Wailers, presenterà l'iconica copertina e un'immagine inedita dell’icona della reggae music.

Lo scorso 26 giugno la famiglia Marley ha pubblicato l’Ep “Why Should I | Exodus”, disponibile all’ascolto sulle principali piattaforme di streaming e contenente 6 tracce fra cui remix unici, versioni dub e una “extended version” di “Exodus”.