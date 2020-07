Roger e Brian Eno: esce la versione deluxe di ‘Mixing Colours’ con nuovi brani

Dal prossimo 17 luglio sarà disponibile in digitale la nuova versione di “Mixing Colours”, l'album realizzato congiuntamente dai fratelli Roger e Brian Eno e uscito lo scorso 20 marzo. Il disco dei due artisti britannici tornerà in versione deluxe con sei nuovi brani - “Moss, “Violet”, “Manganese”, “Vermillion”, “Marble”, “Malachite” - e la canzone “Pewter”, precedentemente pubblicata solo come traccia bonus in Giappone. In attesa dell’uscita di “Mixing Colours Expanded” - che dal prossimo 23 ottobre sarà disponibile anche nel formato fisico, composto da due CD - oggi, 1 luglio, è disponibile il video che accompagna il primo singolo tratto dalla nuova versione del lavoro di Roger e Brian Eno, “Manganese”.

Tutti e sette i brani di Roger e Brian Eno, inclusi nella nuova versione di “Mixing Colours”, saranno contenuti anche nell’Ep che, dal titolo “Luminous” e accompagnato dalla copertina realizzata da Dom Theobald, sarà disponibile in vinile da 12 pollici il prossimo 14 agosto. Sarà, inoltre, pubblicata una versione speciale del disco, disponibile su vinile giallo e con un artwork diverso, per - informa un comunicato stampa - “supportare i rivenditori più piccoli nella ripartenza dopo il lockdown”.