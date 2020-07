Foo Fighters: i paramedici inglesi cantano ‘Times Like These’ per beneficenza. Video

I paramedici del North West Ambulance Service hanno realizzato una cover del brano “Times Like These” dei Foo Fighters per beneficenza. Come si legge nella didascalia del video - riportato più avanti - che accompagna la versione della canzone della band di Dave Grohl, interpretata dagli operatori del servizio di ambulanze per il Nord Ovest dell’Inghilterra, “tutto il denaro raccolto sarà destinato all’ente benefico del North West Ambulance Service, che si impegna a supportare non solo il proprio personale, ma anche le comunità in tutto il Nord Ovest dell’Inghilterra”.

Il direttore del North West Ambulance Service, Andrew Wood, a margine di un’intervista per il “The Mail”, ha raccontato: “Ho deciso di scegliere questa canzone perché il testo coglie a pieno ciò che sta succedendo a causa del Covid-19 e la pressione che sta esercitando su tutto l’NHS (il sistema sanitario nazionale del Regno Unito), non solo sul servizio di ambulanze”.

Lo scorso 23 aprile, durante lo show "The big night in" su BBC One, è stata presentata la cover di “Times Like These”, brano tratto dall’album della formazione di Seattle “One by one” del 2002, realizzata da diversi artisti - come, tra gli altri, lo stesso frontman della band di “In your honor” Dave Grohl, il batterista del gruppo Taylor Hawkins, Dua Lipa, Chris Martin dei Coldplay ed Ellie Goulding - al fine di raccogliere fondi da destinare alle organizzazioni impegnate nella lotta contro la pandemia da Covid-19.

Ecco, invece, il video che accompagna il brano dei Foo Fighters contenuto nel quarto album in studio della band del già batterista dei Nirvana: